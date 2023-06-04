Video Yaşam Manzarası ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Korugöl, ziyaretçilerini bekliyor | Video
Manzarası ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Korugöl, ziyaretçilerini bekliyor | Video

Manzarası ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Korugöl, ziyaretçilerini bekliyor | Video

04.06.2023 | 10:15

Turizm şehri Düzce’ye yeni tabiat parkı kazandırıldı. Manzarası ve doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakan Korugöl, şimdiden ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Düzce turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Güzeldere, Samandere, Aydınpınar şelalelerinin turizme kazandırılmasının ardından Efteni, Pürenli ve Topuk Yaylası göletlerinde de alt yapı çalışmaları tamamlandı. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Korugöl Tabiat Parkı için Düzce Belediyesi, Düzce Valiliği ve TURSAB işbirliğinde alt yapı çalışmaları yapıldı. Yolu açılan, göl etrafı kilit parke taşları ile güzelleştirilen Korugöl Tabiat Parkı turizme kazandırıldı. Yaklaşık 22 hektarlık alan içerisinde 5 hektarlık gölü bulunan Korugöl tabiat parkında kayın, meşe ve gürgen ağaçları bulunurken, foto safari, sportif olta balıkçılığı, kampçılık ve trekking alanları da bulunuyor. Doğa güzelliği ve manzarasıyla kendine hayran bırakan Korugöl, ziyaretçilerini bekliyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aykut Elmas’tan tepki çeken video Yalancılarmış | Video 00:44
Aykut Elmas'tan tepki çeken video "Yalancılarmış" | Video 04.06.2023 | 11:38
Otobüsün yanan motorunu üfleyerek söndürmeye çalıştı | Video 00:31
Otobüsün yanan motorunu üfleyerek söndürmeye çalıştı | Video 04.06.2023 | 11:22
Manzarası ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Korugöl, ziyaretçilerini bekliyor | Video 03:31
Manzarası ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Korugöl, ziyaretçilerini bekliyor | Video 04.06.2023 | 10:15
Sultangazi’de vatandaştan İmamoğlu’na tepki: Yapamıyorsa bıraksın biz yapalım | Video 05:59
Sultangazi'de vatandaştan İmamoğlu'na tepki: "Yapamıyorsa bıraksın biz yapalım" | Video 04.06.2023 | 10:04
İstanbul’da akıl almaz hırsızlık! Kancadaki 15 kilogramlık karkas eti çaldılar | Video 03:58
İstanbul’da akıl almaz hırsızlık! Kancadaki 15 kilogramlık karkas eti çaldılar | Video 04.06.2023 | 10:15
LGS sınavı başladı! LGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? | Video 06:33
LGS sınavı başladı! LGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? | Video 04.06.2023 | 10:04
Beylikdüzü’nde komşuların bisiklet kavgasına biber gazlı müdahale | Video 01:30
Beylikdüzü'nde komşuların bisiklet kavgasına biber gazlı müdahale | Video 04.06.2023 | 10:04
Sahil Güvenlik, ilk 5 ayda Çanakkale açıklarında 953 kaçak göçmen yakaladı | Video 01:09
Sahil Güvenlik, ilk 5 ayda Çanakkale açıklarında 953 kaçak göçmen yakaladı | Video 04.06.2023 | 10:04
İstanbul’da küfür cinayeti! Annesine küfreden arkadaşını öldürdü | Video 01:47
İstanbul’da küfür cinayeti! Annesine küfreden arkadaşını öldürdü | Video 04.06.2023 | 10:04
Kamyonu yutan yol, 4 gün sonra yeniden çöktü | Video 03:39
Kamyonu yutan yol, 4 gün sonra yeniden çöktü | Video 04.06.2023 | 08:34
Faciadan dönüldü! Selin çökerttiği bölüme yaklaşan tren, vatandaşlar tarafından son anda durduruldu | Video 01:11
Faciadan dönüldü! Selin çökerttiği bölüme yaklaşan tren, vatandaşlar tarafından son anda durduruldu | Video 04.06.2023 | 08:34
Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’e konuştu | Video 02:42
Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’e konuştu | Video 03.06.2023 | 23:10
Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı’nın ilk mesajları: 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız 30:28
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajları: 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız 03.06.2023 | 18:35
Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü... | Video 00:54
Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü... | Video 03.06.2023 | 16:06
Antalya’da şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar selde sürüklendi: Korkunç görüntüler | Video 02:25
Antalya'da şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar selde sürüklendi: Korkunç görüntüler | Video 03.06.2023 | 13:01
Ataşehir’de polis ve bekçilere hakaret ve mukavemet eden 2 şahıs gözaltına alındı | Video 00:26
Ataşehir’de polis ve bekçilere hakaret ve mukavemet eden 2 şahıs gözaltına alındı | Video 03.06.2023 | 12:44
Diyarbakır’da kaçakçılığa geçit yok: 17 şüpheli tutuklandı | Video 01:04
Diyarbakır’da kaçakçılığa geçit yok: 17 şüpheli tutuklandı | Video 03.06.2023 | 12:37
Kavga anları saniye saniye kaydedilmişti... 25 yaşındaki genci öldüren taksici adliyeye sevk edildi | Video 02:21
Kavga anları saniye saniye kaydedilmişti... 25 yaşındaki genci öldüren taksici adliyeye sevk edildi | Video 03.06.2023 | 12:33
13 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:22
13 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.06.2023 | 11:36
Bayrampaşa’da kamyon devrildi, genç kadın yaralandı: O anlar kamerada | Video 03:09
Bayrampaşa’da kamyon devrildi, genç kadın yaralandı: O anlar kamerada | Video 03.06.2023 | 11:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA