Mardin Kızıltepe'de taşlı- sopalı kavga kamerada: 4 yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün gece saatlerinde, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Bu arada kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.