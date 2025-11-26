Mardin'de 3 kişilik aileyi kim, neden öldürdü? Kimsenin silah sesi duymadığı sır ölüm araştırılıyor! | Video
26.11.2025 | 09:20
Türkiye, dün Mardin’den gelen haberle sarsıldı. Komşularının haber alamadığı Mehmet Kaya, eşi Berna ile 5 yaşındaki kızları Samyeli’nin evlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Başlarından silahla vurulmuş halde bulunan Kaya ailesi toprağa verilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kapıda hiçbir zorlama olmayışı, ailenin katili ya da katilleri tanıdığı şüphesini artırdı. Katliamla ilgili gizemi çözmek için gözler, apartmanın yanındaki dükkana ait güvenlik kamerasındaydı! Peki 3 kişilik aileyi kim, neden öldürdü? İşte kan donduran olayın ayrıntıları…
