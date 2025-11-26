Video Yaşam Mardin'de 3 kişilik aileyi kim, neden öldürdü? Kimsenin silah sesi duymadığı sır ölüm araştırılıyor! | Video
Mardin'de 3 kişilik aileyi kim, neden öldürdü? Kimsenin silah sesi duymadığı sır ölüm araştırılıyor! | Video

Mardin'de 3 kişilik aileyi kim, neden öldürdü? Kimsenin silah sesi duymadığı sır ölüm araştırılıyor! | Video

26.11.2025 | 09:20

Türkiye, dün Mardin’den gelen haberle sarsıldı. Komşularının haber alamadığı Mehmet Kaya, eşi Berna ile 5 yaşındaki kızları Samyeli’nin evlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Başlarından silahla vurulmuş halde bulunan Kaya ailesi toprağa verilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kapıda hiçbir zorlama olmayışı, ailenin katili ya da katilleri tanıdığı şüphesini artırdı. Katliamla ilgili gizemi çözmek için gözler, apartmanın yanındaki dükkana ait güvenlik kamerasındaydı! Peki 3 kişilik aileyi kim, neden öldürdü? İşte kan donduran olayın ayrıntıları…

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Temassız kartla ödeme yapacağız diyerek çaldılar! Markette pes dedirten dolandırıcılık anları kamerada | Video 05:47
"Temassız kartla ödeme yapacağız" diyerek çaldılar! Markette pes dedirten dolandırıcılık anları kamerada | Video 26.11.2025 | 10:08
Mardin’de 3 kişilik aileyi kim, neden öldürdü? Kimsenin silah sesi duymadığı sır ölüm araştırılıyor! | Video 06:44
Mardin'de 3 kişilik aileyi kim, neden öldürdü? Kimsenin silah sesi duymadığı sır ölüm araştırılıyor! | Video 26.11.2025 | 09:20
Hafta sonu yağış var mı? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? | Video 06:27
Hafta sonu yağış var mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? | Video 26.11.2025 | 09:06
Sahte ilan ile vurgun! Hesaplarında 1 milyar 175 milyon liralık işlem tespit edildi | Video 00:49
Sahte ilan ile vurgun! Hesaplarında 1 milyar 175 milyon liralık işlem tespit edildi | Video 26.11.2025 | 08:51
Kaza sonrası 3.79 promil alkollü çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü, Çirkin çıkmışım dedi | Video 02:00
Kaza sonrası 3.79 promil alkollü çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü, "Çirkin çıkmışım" dedi | Video 26.11.2025 | 08:50
İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli gazeteci, Gazze’deki zulümü anlattı | Video 12:01
İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli gazeteci, Gazze’deki zulümü anlattı | Video 26.11.2025 | 08:50
Kapıyı fark etmeyince, kafasıyla camı kırdı | Video 00:24
Kapıyı fark etmeyince, kafasıyla camı kırdı | Video 26.11.2025 | 08:49
Sahte altın bozduran şahıslar suç makinesi çıktı: 5 gözaltı | Video 00:30
Sahte altın bozduran şahıslar suç makinesi çıktı: 5 gözaltı | Video 26.11.2025 | 08:42
19 yaşındaki Adnan Tekgöz, halay çekerken öldürülmüştü! Annesi konuştu: Gözlerinin içine baktım, hiçbir pişmanlığı yoktu | Video 00:43
19 yaşındaki Adnan Tekgöz, halay çekerken öldürülmüştü! Annesi konuştu: "Gözlerinin içine baktım, hiçbir pişmanlığı yoktu" | Video 25.11.2025 | 16:54
Şanlıurfa Adliyesi’nde patlama! Yaralılar var | Video 09:37
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Yaralılar var | Video 25.11.2025 | 16:30
Son Dakika: Şanlıurfa Adliyesi’nde patlama; yaralılar var | Video 01:57
Son Dakika: Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama; yaralılar var | Video 25.11.2025 | 15:56
‘Hayalet gönderi’yle uyuşturucu sevkiyatı yapan ’kargo’ şebekesine operasyon: 10 gözaltı | Video 00:36
‘Hayalet gönderi’yle uyuşturucu sevkiyatı yapan 'kargo' şebekesine operasyon: 10 gözaltı | Video 25.11.2025 | 15:24
Takside eski eşini öldürmüştü! Taksiye bindikleri anlar ortaya çıktı | Video 01:08
Takside eski eşini öldürmüştü! Taksiye bindikleri anlar ortaya çıktı | Video 25.11.2025 | 15:17
Takside karısını öldüren katil koca böyle gözaltına alındı | Video 00:34
Takside karısını öldüren katil koca böyle gözaltına alındı | Video 25.11.2025 | 15:13
Baba evinde ağabeyini öldüren kardeşten pes dedirten ifade: Pişman değilim | Video 02:47
Baba evinde ağabeyini öldüren kardeşten "pes" dedirten ifade: "Pişman değilim" | Video 25.11.2025 | 14:34
2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 01:04
2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 25.11.2025 | 13:22
Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti! Katil zanlısının eve geliş anı kamerada | Video 02:40
Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti! Katil zanlısının eve geliş anı kamerada | Video 25.11.2025 | 13:22
İBB, Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini yarım bıraktı, vatandaş çileden çıktı | Video 07:42
İBB, Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini yarım bıraktı, vatandaş çileden çıktı | Video 25.11.2025 | 13:22
Batman’da uyuşturucu tacirleri hassas burun Hector’a yakalandı | Video 01:17
Batman'da uyuşturucu tacirleri hassas burun Hector'a yakalandı | Video 25.11.2025 | 13:22
2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 01:04
2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 25.11.2025 | 13:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY