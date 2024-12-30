Mardin’de kaza sonrası iki grup arasında yumruklu kavga kamerada | Video
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu çıkan tartışma tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü.
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