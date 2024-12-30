Mardin’de kaza sonrası iki grup arasında yumruklu kavga kamerada | Video 30.12.2024 | 10:04 Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu çıkan tartışma tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde TOKİ Mahallesi'nde plaka ve markaları belirlemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışması sonucu çıkan tartışma, daha sonra tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar ayrıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.