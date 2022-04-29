Market arabasında duran çantayı böyle çaldı | Video

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Bursa’da bir hırsız market alışverişi yaptıktan sonra otobüs bekleyen kadının çantasını saniyeler içinde çaldı. Başka bir olayda hırsızlığa karıştığı öne sürülen kadın ise mahalle esnafına yakalandı. O anlar kameralara anbean yansıdı.
Diğer olay ise Yeşilyayla mahallesinde meydana geldi. Mağazadan hırsızlık yapmak istediği öne sürülen kadını fark eden esnaf kadını kıskıvrak yakaladı. Kendisini yakalayan hırsıza direnen ve kaçmaya çalışan kadın hırsız, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildiği o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.