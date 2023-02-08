Video Yaşam Masal bebek ve annesi enkaz altından çıkarıldı | Video
Masal bebek ve annesi enkaz altından çıkarıldı | Video

Masal bebek ve annesi enkaz altından çıkarıldı | Video

08.02.2023 | 13:14

Kahramanmaraş'ta 1,5 yaşındaki Masal ile annesi Yeliz Kıraççakalı'ya (23) ulaşan ekipler, titizlikle sürdürdükleri çalışmanın ardından Masal'ı enkazdan çıkardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mucizenin adı ’Masal’ bebek | Video 00:34
Mucizenin adı 'Masal' bebek | Video 08.02.2023 | 13:24
5 yaşındaki Yağmur 41, 2 yaşındaki Mikail 43’üncü saatte kurtarıldı | Video 00:54
5 yaşındaki Yağmur 41, 2 yaşındaki Mikail 43'üncü saatte kurtarıldı | Video 08.02.2023 | 13:24
Havalimanı personeli enkazda ağlayan minik bebeği böyle kurtardı | Video 00:26
Havalimanı personeli enkazda ağlayan minik bebeği böyle kurtardı | Video 08.02.2023 | 13:25
Masal bebek ve annesi enkaz altından çıkarıldı | Video 02:04
Masal bebek ve annesi enkaz altından çıkarıldı | Video 08.02.2023 | 13:14
Deprem Özel canlı yayını izle! A Haber - ATV deprem arama kurtarma çalışmaları CANLI İZLE | Video 01:22
Deprem Özel canlı yayını izle! A Haber - ATV deprem arama kurtarma çalışmaları CANLI İZLE | Video 08.02.2023 | 13:04
Şanlıurfa’da baba ve oğlu 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video 01:22
Şanlıurfa’da baba ve oğlu 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video 08.02.2023 | 12:29
Enkaz altındaki vatandaşları dronlara taktıkları ısı termal kamerasıyla tespit ediyorlar | Video 02:14
Enkaz altındaki vatandaşları dronlara taktıkları ısı termal kamerasıyla tespit ediyorlar | Video 08.02.2023 | 12:29
Enkaz altında kalan küçük Muhammet’ten duygulandıran sözler: Deprem oldu, bütün her şey üstümüze döküldü | Video 02:27
Enkaz altında kalan küçük Muhammet'ten duygulandıran sözler: "Deprem oldu, bütün her şey üstümüze döküldü" | Video 08.02.2023 | 12:29
Elbistan’da 48 saat sonra kurtarılan 2 aylık bebek enkazdan elini emerek çıktı | Video 00:12
Elbistan'da 48 saat sonra kurtarılan 2 aylık bebek enkazdan elini emerek çıktı | Video 08.02.2023 | 12:46
52 saat sonra kurtarıldı, sevinç gözyaşları döktü: Hepinizi çok seviyorum | Video 01:23
52 saat sonra kurtarıldı, sevinç gözyaşları döktü: "Hepinizi çok seviyorum" | Video 08.02.2023 | 11:01
Malatya’da hasarlı bina 2’nci depremle beraber böyle yıkıldı! Korkunç anlar kamerada | Video 00:57
Malatya'da hasarlı bina 2'nci depremle beraber böyle yıkıldı! Korkunç anlar kamerada | Video 08.02.2023 | 11:45
Enkaz altındaki 5 yaşındaki Yağmur herkesi ağlattı: “Çok üşüyorum baba” | Video 00:52
Enkaz altındaki 5 yaşındaki Yağmur herkesi ağlattı: “Çok üşüyorum baba” | Video 08.02.2023 | 11:09
Yunan ekipler Hatay’da 6 yaşındaki bir çocuğu enkazdan çıkardı | Video 02:10
Yunan ekipler Hatay'da 6 yaşındaki bir çocuğu enkazdan çıkardı | Video 08.02.2023 | 11:30
Enkazdan sağ çıkan 5 yaşındaki Serap Ela: “Ben çok ağırım ama” | Video 00:39
Enkazdan sağ çıkan 5 yaşındaki Serap Ela: “Ben çok ağırım ama” | Video 08.02.2023 | 10:58
MSB paylaştı: İlk andan itibaren vatandaşımızın yanındayız | Video 00:33
MSB paylaştı: "İlk andan itibaren vatandaşımızın yanındayız" | Video 08.02.2023 | 11:11
Depremzedelerle, hayatını kaybedenlerle böyle dalga geçti | Video 00:33
Depremzedelerle, hayatını kaybedenlerle böyle dalga geçti | Video 08.02.2023 | 11:10
Depremde hayatını kaybeden Harp Okulu öğrencisinden duygusal mesaj Bol bol paylaşın beni | Video 00:15
Depremde hayatını kaybeden Harp Okulu öğrencisinden duygusal mesaj "Bol bol paylaşın beni" | Video 08.02.2023 | 10:49
Denizli AFAD, enkaz altındaki kadını kurtardı | Video 00:30
Denizli AFAD, enkaz altındaki kadını kurtardı | Video 08.02.2023 | 10:09
Duygulandıran görüntü: Tek koluyla depremzedeler için çalışıyor | Video 03:05
Duygulandıran görüntü: Tek koluyla depremzedeler için çalışıyor | Video 08.02.2023 | 10:09
Enkazdan 50 saat sonra yürüyerek çıktı! Yaşlı adam ekipleri böyle selamladı | Video 01:38
Enkazdan 50 saat sonra yürüyerek çıktı! Yaşlı adam ekipleri böyle selamladı | Video 08.02.2023 | 10:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA