Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler "Elimi değdirdiğim meşhur oluyor!" | Video

Sunuculuk yaptığı törende Mehmet Ali Erbil'in "Elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" sözlerine maruz kalan Melike Öcalan katıldığı magazin programında sert bir açıklama yaptı. Melike Öcalan, Mehmet Ali Erbil'in sözleri için açtı ağzını yumdu gözünü. İstemediği bir durumun içinde kaldığını ifade eden Melike Öcalan'ın sitem dolu sözleri magazin gündemine damga vurdu. Uzun bir aradan sonra gündem olan 42 yaşındaki Melike Öcalan güzelliğiyle de yıllara meydan okuması dikkatlerden kaçmadı.