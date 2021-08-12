Video Yaşam Meksika’da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı | Video

Meksika’da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı | Video

Meksika’da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı | Video
12.08.2021 | 00:15

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Meksika’nın Nuevo Leon eyaletinde yer alan Santa Catarina şehrindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

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