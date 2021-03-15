Melek İpek, hakim karşısında ağlayarak savunmasını yaptı! Mahkeme salonu buz kesti! | Video
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Antalya'da çıplak bir şekilde işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek (31), ilk kez hakim karşısına çıktı.Ağlayarak ifade veren Melek İpek, ''Artık utanmadan, korkmadan tüm yaşadıklarımı anlatmak istiyorum.'' dedi. İpek, Ramazan İpek'in, götürdüğü gölette kendisine saldırıp bekaretini bozduğunu belirterek, 'Beni çok sevdiğini ve ayrılmamam için bunu yaptığını söyledi' dedi. İpek ayrıca daha evlenmeden şiddet görmeye başladığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanık Melek İpek’in tutukluluğunun devamına karar verdi.