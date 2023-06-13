Mersin merkezli 2 ilde tefeci ve dolandırıcılara şafak operasyonu: 13 gözaltı kararı | Video
Mersin merkezli 2 ilde tefeci ve dolandırıcılara yönelik operasyon başlatıldı. 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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