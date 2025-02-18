Mersin'de 6 adet tarihi el yazması kitap ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 18.02.2025 | 09:29 Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 adet Roma ve Bizans dönemine ait el yazması kitap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Akdeniz ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 3 şüpheliyi belirledi. Yapılan takip ve araştırma sonrasında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli de yakalandı. Şüphelilerin kaldığı otelde arama ekipler, 6 Adet Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen el yazması kitap ele geçirildi. El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne gönderildi.Yakalanan şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü.