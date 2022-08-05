Mersin'de feci ölüm! Yolun karşına geçmek isteyen kadına iki otomobil art arda böyle çarptı | Video
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Mersin’in Erdemli ilçesinde iki otomobilin art arda çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi için morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.