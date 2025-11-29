Mersin'de kaza: Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı! 3 ölü, 3 yaralı | Video
29.11.2025 | 11:28
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafit ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Tarsus-Adana Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Mistik Ali Gönen (64) yönetimindeki hafif ticari araç, aynı güzergahta Fatih T. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Demir yığınına dönen hafif ticari araçtaki Mistik Ali Gönen, Mustafa Gönen ve Hüsne Gönen olay yerinde hayatını kaybetti; Ahsen Lina Yücedağ, Seda Yücedağ ve Medine Gönen yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
