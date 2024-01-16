Video Yaşam Mersin'de kaza yapan otobüsün Marmaris'ten çıkışı kameraya yansıdı | Video
Mersin'de kaza yapan otobüsün Marmaris'ten çıkışı kameraya yansıdı | Video

Mersin'de kaza yapan otobüsün Marmaris'ten çıkışı kameraya yansıdı | Video

16.01.2024 | 11:43

Mersin'in Aydıncık ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı kazaya karışan otobüsün Marmaris'ten çıkışı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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