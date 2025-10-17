Mersin'de sosyal medyadan dolandıran şebeke çökertildi: 5 tutuklama | Video 17.10.2025 | 09:36 Mersin polisinin yaptığı çalışmada sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi, yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden alış veriş yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı titiz, kapsamlı saha çalışmaları ve yürütülen soruşturma sonucunda, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık suçunu işleyen 10 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 1'i serbest kalırken 9'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.