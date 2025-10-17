Video Yaşam Mersin'de sosyal medyadan dolandıran şebeke çökertildi: 5 tutuklama | Video
Mersin'de sosyal medyadan dolandıran şebeke çökertildi: 5 tutuklama | Video

Mersin'de sosyal medyadan dolandıran şebeke çökertildi: 5 tutuklama | Video

17.10.2025 | 09:36

Mersin polisinin yaptığı çalışmada sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi, yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden alış veriş yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı titiz, kapsamlı saha çalışmaları ve yürütülen soruşturma sonucunda, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık suçunu işleyen 10 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 1'i serbest kalırken 9'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’de sosyal medyadan dolandıran şebeke çökertildi: 5 tutuklama | Video 01:18
Mersin'de sosyal medyadan dolandıran şebeke çökertildi: 5 tutuklama | Video 17.10.2025 | 09:36
Kim Milyoner Olmak İster’de ‘risk almayı seven bir insanım’ dedi! Bakın 200 bin TL’lik o soruda ne karar verdi! 04:27
Kim Milyoner Olmak İster'de ‘risk almayı seven bir insanım’ dedi! Bakın 200 bin TL’lik o soruda ne karar verdi! 16.10.2025 | 23:04
İzmir’de freni boşalan kamyon duvarı yıkıp eve böyle girdi | Video 03:27
İzmir'de freni boşalan kamyon duvarı yıkıp eve böyle girdi | Video 16.10.2025 | 16:24
Adıyaman’da 2 grubun sopa, tekme ve yumruklu kavgası kamerada | Video 00:55
Adıyaman'da 2 grubun sopa, tekme ve yumruklu kavgası kamerada | Video 16.10.2025 | 15:54
Genç Fenerbahçelilerin tribün lideri Cem Gölbaşı’na 6 yıl 10 ay hapis cezası | Video 05:46
Genç Fenerbahçelilerin tribün lideri Cem Gölbaşı’na 6 yıl 10 ay hapis cezası | Video 16.10.2025 | 15:52
Çekmeköy’de otobüsün çarptığı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı | Video 01:51
Çekmeköy'de otobüsün çarptığı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı | Video 16.10.2025 | 15:52
Beylikdüzü’nde metrobüs köprüsünde yürüyen merdivende yangın çıktı | Video 01:55
Beylikdüzü'nde metrobüs köprüsünde yürüyen merdivende yangın çıktı | Video 16.10.2025 | 15:25
Antalya’da sahte pasaportla 24 milyon liralık arsa vurgunu: 6 gözaltı | Video 01:00
Antalya'da sahte pasaportla 24 milyon liralık arsa vurgunu: 6 gözaltı | Video 16.10.2025 | 15:24
Merve’yi darbeden eski sevgilisi, öncesinde telefonuna el koymuş | Video 03:45
Merve'yi darbeden eski sevgilisi, öncesinde telefonuna el koymuş | Video 16.10.2025 | 14:26
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın avukatı çekildi | Video 02:12
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı çekildi | Video 16.10.2025 | 13:31
Kız arkadaşının ağabeyi ve kuzenleri tarafından bıçaklandı | Video 00:58
Kız arkadaşının ağabeyi ve kuzenleri tarafından bıçaklandı | Video 16.10.2025 | 13:22
Eşinin boğazını keserek öldüren cani kocanın tahliye kararı geri alındı | Video 05:18
Eşinin boğazını keserek öldüren cani kocanın tahliye kararı geri alındı | Video 16.10.2025 | 13:22
Denizde teknesi boş bulunan balıkçı için arama çalışması başlatıldı | Video 02:01
Denizde teknesi boş bulunan balıkçı için arama çalışması başlatıldı | Video 16.10.2025 | 13:18
Samsun’da narkotik ekiplerinden peş peşe operasyon | Video 01:10
Samsun’da narkotik ekiplerinden peş peşe operasyon | Video 16.10.2025 | 12:32
Samsun’da sahte içki operasyonu: 445 litre etil alkol ele geçirildi | Video 00:28
Samsun’da sahte içki operasyonu: 445 litre etil alkol ele geçirildi | Video 16.10.2025 | 11:11
Kadıköy’de binalara tırmanarak milyonlarca liralık hırsızlık yapan şüpheliler kamerada | Video 02:16
Kadıköy'de binalara tırmanarak milyonlarca liralık hırsızlık yapan şüpheliler kamerada | Video 16.10.2025 | 10:52
Barışma bahanesiyle evine gittiği eski sevgilisini bıçaklayarak öldürdü | Video 02:00
Barışma bahanesiyle evine gittiği eski sevgilisini bıçaklayarak öldürdü | Video 16.10.2025 | 10:36
Akılalmaz işkence! 3 gün boyunca böcek yedirip, dişlerini kırdılar | Video 03:29
Akılalmaz işkence! 3 gün boyunca böcek yedirip, dişlerini kırdılar | Video 16.10.2025 | 10:36
Helikopterlerin gözetiminde Bayğaralar çetesi adliyeye sevk edildi | Video 05:32
Helikopterlerin gözetiminde "Bayğaralar" çetesi adliyeye sevk edildi | Video 16.10.2025 | 09:34
Kanser hastası eşini yatağında uyurken öldürdü | Video 00:38
Kanser hastası eşini yatağında uyurken öldürdü | Video 16.10.2025 | 09:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY