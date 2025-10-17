Mersin'de sosyal medyadan dolandıran şebeke çökertildi: 5 tutuklama | Video
Mersin polisinin yaptığı çalışmada sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi, yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 1'i serbest kalırken 9'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
