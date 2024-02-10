Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 5 gözaltı | Video
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Çalışmasına devam eden jandarma ekipleri terör örgütü PKK'nın üyesi olan ve propagandası yapan şüphelileri de tespit etti. Şüphelilerin Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden 'provokatif amaçlı' paylaşım yapan 1 şüpheli ile bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Mersin ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli de yakalayarak gözaltına aldı.
Her iki operasyonda da ekipler çok sayıda materyal ve doküman ele geçirdi. Terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmaya götürüldü.
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