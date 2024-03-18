Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video
Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 şüpheli 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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