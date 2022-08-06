Mersin'deki orman yangını, 4'üncü günde tamamen kontrol altında | Video

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MERSİN'de, 4 gün önce çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hem karadan hem de havadan müdahale edilen yangının 4'üncü günde tamamen kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.