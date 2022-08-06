Mersin'deki orman yangını, 4'üncü günde tamamen kontrol altında | Video

MERSİN'de, 4 gün önce çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanda, 3 Ağustos'ta yangın çıktı. İhbarla bölgeye 5 helikopter ve 23 arazöz ile çok sayıda personel sevk edildi. Sarp ve kayalık olduğu belirtilen bölgede ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çalışma yaptı. Devam eden çalışmalarda 1 itfaiye eri de kayalıklardan düşüp hafif yaralandı. Havanın kararmasıyla dün helikopterlerle çalışmalara ara verildi, karadan müdahale ise sürdü. Ekipler, dün öğle saatlerinde dumanların yükseldiği bölgenin etrafını çevreledi, alevlerin ilerlemesi durduruldu. Karadan da ekipler, alevlere müdahaleyi gece boyunca sürdürdü.Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hem karadan hem de havadan müdahale edilen yangının 4'üncü günde tamamen kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.