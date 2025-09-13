Mersin'deki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi | Video
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen otobüs ile tırın karıştığı kazada ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Öteyandan kazada ölenlerin de kimlikler belirlendi. Kazada yaralanıp ilçe devlet hastanesine kaldırılan ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtartılamayarak hayatını kaybeden kişinin 33 yaşındaki Emine Ergin olduğu öğrenildi. Olay yerinde ölenlerin ise Muhammet Ateş ve Kerim Köğce olduğu belirtildi.
Kaza yerinden araçlar çekilirken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
