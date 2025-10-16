Video Yaşam Merve'yi darbeden eski sevgilisi, öncesinde telefonuna el koymuş | Video
Merve'yi darbeden eski sevgilisi, öncesinde telefonuna el koymuş | Video

Merve'yi darbeden eski sevgilisi, öncesinde telefonuna el koymuş | Video

16.10.2025 | 14:26

Ankara'da eski sevgilisi Merve Ongun'u (25), sokak ortasında darbeden Kaan Bulut'un (27), öncesinde genç kızın telefonuna el koyduğu ortaya çıktı. Kaan Bulut'un, ağır yaralı haldeki Merve'nin başında sigara içerken görüntüsü de ortaya çıktı. Anne Münevver Ongun şüpheli hakkında gasp iddiasıyla yeniden şikayette bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Merve Ongun, 10 Ekim günü akşam evine giderken 1 hafta önce ayrıldığı Kaan Bulut ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Kaan Bulut, Merve'yi darbetti. Yumruk ve tekme darbeleriyle ağır yaralanan Merve Ongun, sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Merve Ongun'un, hayati tehlikesi sürüyor. 112 Acil Servis'i arayıp, 'Motosiklet kazası yaptık' diyerek, ihbarda bulunan ve daha sonra güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadeleriyle Merve'ye şiddet uyguladığı ortaya çıkan Kaan Bulut, gözaltına alınıp, tutuklandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER
Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kaan Bulut'un, Merve'nin telefonunu elinden alıp, uzaklaştığı, genç kızın bunun üzerine motosikleti devirdiği görüldü. Şüphelinin de geri dönüp Merve'ye saldırdığı anlar görüntüde yer aldı. Ayrıca şüphelinin, çevredekilerin de müdahalesiyle banka yatırılan Merve ağır yaralı halde ambulans beklerken, başında sigara içtiği görüntü de ortaya çıktı. Görüntüde şüphelinin, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydeden kişiye tepki gösterdiği de görüldü. Öte yandan Merve Ongun'un, Kaan Bulut ile karşılaşmadan dakikalar önce yakındaki dönerciden ekmek arası döner alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de ortaya çıktı.

'KIZIMIN TELEFONUNU GASBEDİYOR'

Merve Ongun'un annesi Münevver Ongun, yeni görüntüler eşliğinde polis merkezine giderek, şikayette bulundu. DHA'ya konuşan Münevver Ongun, "Benim çocuğum geliyor. Bu cani motosikletle onun önünü kesiyor ve kızımın telefonunu gasbediyor. O da vermemek için direniyor. Benim kızım telefonunu almasın diye motorunu itekliyor. Sonra geri dönüyor bu cani. Ondan sonra 2 kere yumruk atıyor. O yetmiyormuş gibi kafasını 2 kere öldüresiye yere vuruyor. Bu anların videoları var. Bu caniden şikayetçi olduk. Benim kızım bu cani yüzünden yaşam mücadelesi veriyor. Benim kızım bunları hak etmedi, yaşamayı hak etti. Adalete güveniyorum. Onun cezasını alacağına inanıyorum. Kızımı dövdükten sonra bir de benim kızım yerde ölümle savaşırken utanmadan karşısında sigara içiyor ve görgü tanıkları 'Annesini arayalım' diyor. 'Ne arayacaksın' diyerek izin vermiyor. Böyle bir canilik olabilir mi" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Merve’yi darbeden eski sevgilisi, öncesinde telefonuna el koymuş | Video 03:45
Merve'yi darbeden eski sevgilisi, öncesinde telefonuna el koymuş | Video 16.10.2025 | 14:26
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın avukatı çekildi | Video 02:12
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı çekildi | Video 16.10.2025 | 13:31
Kız arkadaşının ağabeyi ve kuzenleri tarafından bıçaklandı | Video 00:58
Kız arkadaşının ağabeyi ve kuzenleri tarafından bıçaklandı | Video 16.10.2025 | 13:22
Eşinin boğazını keserek öldüren cani kocanın tahliye kararı geri alındı | Video 05:18
Eşinin boğazını keserek öldüren cani kocanın tahliye kararı geri alındı | Video 16.10.2025 | 13:22
Denizde teknesi boş bulunan balıkçı için arama çalışması başlatıldı | Video 02:01
Denizde teknesi boş bulunan balıkçı için arama çalışması başlatıldı | Video 16.10.2025 | 13:18
Samsun’da narkotik ekiplerinden peş peşe operasyon | Video 01:10
Samsun’da narkotik ekiplerinden peş peşe operasyon | Video 16.10.2025 | 12:32
Samsun’da sahte içki operasyonu: 445 litre etil alkol ele geçirildi | Video 00:28
Samsun’da sahte içki operasyonu: 445 litre etil alkol ele geçirildi | Video 16.10.2025 | 11:11
Kadıköy’de binalara tırmanarak milyonlarca liralık hırsızlık yapan şüpheliler kamerada | Video 02:16
Kadıköy'de binalara tırmanarak milyonlarca liralık hırsızlık yapan şüpheliler kamerada | Video 16.10.2025 | 10:52
Barışma bahanesiyle evine gittiği eski sevgilisini bıçaklayarak öldürdü | Video 02:00
Barışma bahanesiyle evine gittiği eski sevgilisini bıçaklayarak öldürdü | Video 16.10.2025 | 10:36
Akılalmaz işkence! 3 gün boyunca böcek yedirip, dişlerini kırdılar | Video 03:29
Akılalmaz işkence! 3 gün boyunca böcek yedirip, dişlerini kırdılar | Video 16.10.2025 | 10:36
Helikopterlerin gözetiminde Bayğaralar çetesi adliyeye sevk edildi | Video 05:32
Helikopterlerin gözetiminde "Bayğaralar" çetesi adliyeye sevk edildi | Video 16.10.2025 | 09:34
Kanser hastası eşini yatağında uyurken öldürdü | Video 00:38
Kanser hastası eşini yatağında uyurken öldürdü | Video 16.10.2025 | 09:23
Çekmeköy’deki İETT otobüsünün kaza anı kamerada | Video 08:40
Çekmeköy'deki İETT otobüsünün kaza anı kamerada | Video 16.10.2025 | 09:18
Esenyurt’ta kahvehaneye silahlı saldırı! | Video 02:53
Esenyurt’ta kahvehaneye silahlı saldırı! | Video 16.10.2025 | 08:57
Sultangazi’de kafenin çatısı alevlere teslim oldu | Video 03:17
Sultangazi'de kafenin çatısı alevlere teslim oldu | Video 16.10.2025 | 08:49
Kaza sonrası genç sürücünün ayağı motosikletin pedal demirine sıkıştı | Video 02:06
Kaza sonrası genç sürücünün ayağı motosikletin pedal demirine sıkıştı | Video 16.10.2025 | 08:48
Jandarma’dan siber dolandırıcılık operasyonu | Video 00:24
Jandarma’dan siber dolandırıcılık operasyonu | Video 15.10.2025 | 16:34
Kızının gözü önünde böyle dövüldü! O anlar kamerada | Video 00:22
Kızının gözü önünde böyle dövüldü! O anlar kamerada | Video 15.10.2025 | 16:19
Gazze ile ilgili korkunç iddia! Gerçek ölüm rakamları 700 bini buldu | Video 05:03
Gazze ile ilgili korkunç iddia! "Gerçek ölüm rakamları 700 bini buldu" | Video 15.10.2025 | 16:16
SON DAKİKA! Çekmeköy’de İETT otobüsü durağa daldı | Video 02:30
SON DAKİKA! Çekmeköy’de İETT otobüsü durağa daldı | Video 15.10.2025 | 16:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY