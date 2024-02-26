Metro bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı! Yürüyen merdiven bir anda ters yöne hareket etti | Video

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında sabah saatlerinde yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Davutpaşa istasyonundan çıkmaya çalışan yolcular, yürüyen merdivenin bir anda ters yöne hareket etmesiyle neye uğradığını şaşırdı. O anlar kameraya yansıdı.