Metrodaki sigara kavgasının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

Bursa’da metroda sigara içen gençler ile metroda bulunan vatandaşlar arasında yaşanan tekme tokatlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansına konuşan kavgaya karışan gençler, "Biz Türk'üz Suriye'li gibi lanse edildik, ayrımcılık yapmıyoruz metro güvenliğine yapılan yanlışa müdahale ettik" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesi Acemler metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç, metroda sigara içmek istedi. Bunu gören metrodakiler duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga metronun dışına sıçrarken, görgü tanıkları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu.

Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Türk uyruklu oldukları belirtilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ancak, kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler üzerinden provokasyon yapılmak istendi. Sosyal medyada kavganın Suriyeliler arasında çıktığı öne sürülmesi üzerine, kavgayı ayırmak isteyen kişi, İhlas Haber Ajansı mikrofonuna konuştu. Kadına ve güvenlik görevlisine yönelik saldırıyı görünce müdahale ettiğini ifade eden genç, "Metroda sigara içilmiş. Bunun üzerine bir bayan, metrodaki vatandaşları uyardı. Bunlar tepki göstermedi. Daha sonra yukarıdan anons geçildi. Güvenlikler aşağı geldi. Acemler istasyonunda metro durdu. Güvenlik olaya müdahil olmak istedi. 3 vatandaş bir anda güvenliğe küfür edip saldırdı. Diğer vatandaşlarda bu olaya tepki gösteremedi. Ben güvenliği yerde görünce ayırmak istedim. Kavga etmek gibi bir amacım yoktu. Sosyal medyada bize 'Suriyeli' dendi. 'Suriyeliler kavga etti' gibi söylentiler çıkmaya başladı. Ben Türküm, karşı tarafla bir ilgim yok. Karşı tarafın ne olduğuna dair bilgim de yok. Biz zaten vatandaş ayrımcılığı yapmıyoruz. Biz güvenliğe yapılan yanlışa müdahale etmek zorunda kaldık. Sosyal medyada benim Suriyeli olduğum yazılmış. Biz karşı taraftakilerden şikayetçi olmadık. Biz sadece güvenliğe karşı yapılan saldırıyı engellemek istedik" dedi.

Öte yandan metronun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir grubun sigara içerek metroya bindiği bir süre sonra bir başka grup tarafından metrodan indirildikleri ve iki grubun tekme tokat tutuştukları görüldü.