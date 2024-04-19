Metruk binalara şok baskın! Yakalanan şahıs: "Odun toplamaya geldim" | Video
Bursa'da metruk binalara yönelik Yunus Timleri operasyon düzenledi. Şok baskınlarda metruk binaların içinde bulunan şüpheli şahıslar kontrol edildi. Metruk binada polisin "ne yapıyorsun burada ?" sorusuna ise şüpheli şahıslardan biri "odun toplamaya geldim" dedi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri metruk binalara yönelik uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.
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