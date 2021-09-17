Video Yaşam Midesindeki kokain patlayan kurye öldü | Video

Midesindeki kokain patlayan kurye öldü | Video

Midesindeki kokain patlayan kurye öldü | Video
17.09.2021 | 09:13

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İçerisinde uyuşturucu maddeler olan kapsülleri yutan ve uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Ekvador uyruklu uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un midesindeki kapsüllerden ikisi patladı. Uyuşturucu zehirlenmesiyle fenalaşan ve bilincini kaybeden kurye, yere düşerek başını sert bir alana çarptı. O anlar İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. İki çocuk babası kurye öldü. Midesinden de 400 gram kokain çıktı.

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Ekvador uyruklu 45 yaşındaki uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor; geçtiğimiz günlerde saat 16.50 sıralarında İspanya'nın başkenti Madrid şehrinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Aktarmalı olarak Ekvador'un başkenti Kito'ya gidecek olan Zambrano Xavier Fernando Loor, saat 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nın Giden Yolcu Katı'nda fenalaştı. İddiaya göre; içerisine Kokain maddeleri yerleştirilmiş kapsülleri yutarak uyuşturucu madde sevkiyatı yapan Zambrano Xavier Fernando Loor'un midesindeki Kokain kapsüllerinden 2'si patladı. Uyuşturucu madde zehirlenmesiyle aniden fenalaşan ve ilk olarak bilincini ardından da dengesini kaybederek yere düşen iki çocuk babası uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor; kafasını yere vurdu ve ağır yaralandı. İki kez yere düşen uyuşturucu kuryesinin ağzından kanlar geldi.

HAVALİMANININ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Uyuşturucu kuryesinin yere düştüğü, kanlar içerisinde kaldığı ve duruma hemen müdahale eden Sağlık Ekipleri tarafından sedye ile ambulansa yerleştirildiği o anlar İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Hemen sedyeye yatırılan ve ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen uyuşturucu kuryesi yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Ölen uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un cansız bedeni otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un midesinden uyuşturucu dolu çok sayıda kapsül çıktı. Kapsüllerden ise toplamda 400 gram Kokain maddesi çıkarıldı.

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