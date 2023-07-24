Milas’ta orman yangını! | Video

Muğla'nın Milas ilçesi Kısırlar Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere müdahale etmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.