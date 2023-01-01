Milli Piyango YILBAŞI ÇEKİLİŞİ TEKRAR İZLE! Kazanan numaralar belli oldu! Büyük ikramiye hangi şehirlere çıktı? | Video

Merakla beklenen Milli Piyango çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Büyük ikramiye 6530303 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin 4 adet çeyrek bilete çıktığı ve 200 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin dörde bölündüğü bildirildi. 50 Milyon TL. kazanan talihlilerin, Bursa Osmangazi, Giresun Merkez ve diğer ikisinin de millipiyangoonline.com adresinden alınan biletlere isabet ettiği açıklandı. Amorti rakamlar ise Sıfır ve Altı (0-6) olarak belirlendi.