Mimar Sinan’ın şaheseri Selimiye dolunayla birleşti | Video
Mimar Sinan'ın “ustalık eserim" dediği Selimiye Cami'nin dolunay manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı.
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