Video Yaşam Minguzzi’nin mezarına zarar veren şüpheli hakkında iddianame: 4 yıla kadar hapsi istendi | Video
Minguzzi’nin mezarına zarar veren şüpheli hakkında iddianame: 4 yıla kadar hapsi istendi | Video

Minguzzi’nin mezarına zarar veren şüpheli hakkında iddianame: 4 yıla kadar hapsi istendi | Video

01.05.2025 | 14:16

Mattia Ahmet Minguzzi’nin Bahçelievler’de bulunan mezarına zarar veren Duran Aydın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Aydın’ın 4 yıla kadar hapsi istendi.

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Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarına zarar veren Duran Aydın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 10 Nisan'da Bahçelievler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak 2025'te 2 kişi tarafından öldürülmesi olayına ilişkin olarak davanın görüleceği gün mezarının tahrip edilmesi sebebiyle soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede kamera görüntüleri incelendiğinde mezarlığa zarar veren şahsın Duran Aydın olduğu tespit edildi. Aydın'ın alınan savunmalarında suçlamaları kabul ettiği iddianamede belirtilerek üzerine atılı suçu işlediği kaydedildi.

Duran Aydın hakkında 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

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