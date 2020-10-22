Minibüs şoförü yolu keserek yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı
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Tuzla Belediyesi önünde bir yaşlı çift, 15 Ekim Perşembe günü saat 09.20 sularında Tuzla'da Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. O sırada caddeden geçen Tuzla Şifa-Pendik hattında hizmet veren yolcu minibüsü yaşlı çifte yol vermek için durdu. Ancak çift şeritli yolda diğer araçların durmaması üzerine minibüsün şoförü yolu keserek yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı. O anlar ise Tuzla Belediyesine bağlı Güvenlik Görevlileri tarafından fark edilirken güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı