Minibüs şoförü yolu keserek yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı

Tuzla Belediyesi önünde bir yaşlı çift, 15 Ekim Perşembe günü saat 09.20 sularında Tuzla'da Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. O sırada caddeden geçen Tuzla Şifa-Pendik hattında hizmet veren yolcu minibüsü yaşlı çifte yol vermek için durdu. Ancak çift şeritli yolda diğer araçların durmaması üzerine minibüsün şoförü yolu keserek yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı. O anlar ise Tuzla Belediyesine bağlı Güvenlik Görevlileri tarafından fark edilirken güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı