Video Yaşam Minibüs şoförü yolu keserek yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı

Minibüs şoförü yolu keserek yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı

Minibüs şoförü yolu keserek yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı
22.10.2020 | 18:35

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Tuzla Belediyesi önünde bir yaşlı çift, 15 Ekim Perşembe günü saat 09.20 sularında Tuzla'da Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmek istedi.  O sırada caddeden geçen Tuzla Şifa-Pendik hattında hizmet veren yolcu minibüsü yaşlı çifte yol vermek için durdu. Ancak çift şeritli yolda diğer araçların durmaması üzerine minibüsün şoförü yolu keserek yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı. O anlar ise Tuzla Belediyesine bağlı Güvenlik Görevlileri tarafından fark edilirken güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı

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