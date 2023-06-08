Minibüste 179 bin 620 adet sentetik ecza ele geçirildi | Video
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, polisin durdurduğu minibüste yapılan aramada 179 bin 620 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Minibüste yapılan aramada kırmızı ve yeşil reçeteyle satışa tabii 179 bin 620 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Minibüsteki H.B.S. ve V.C.D. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
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