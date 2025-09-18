Video Yaşam Minik çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı, bulan kadın kayıplara karıştı | Video
Minik çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı, bulan kadın kayıplara karıştı | Video

Minik çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı, bulan kadın kayıplara karıştı | Video

18.09.2025 | 11:01

Eskişehir'de bir inşaat işçisinin 6 yaşındaki çocuğunun 2'nci kattan aşağı attığı altın dolu kutu, bir oradan geçen bir şahıs tarafından alındığı kameralara yansıdı. İşçinin altınları araba almak için biriktirdiği fakat yakın zamanda ameliyat olacak bir akrabasının masrafları için harcayacağı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kumlubel Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında oturan evli ve 3 çocuk babası 35 yaşındaki inşaat işçisi Adem Arslan'ın başına geçtiğimiz Pazar talihsiz bir olay geldi. Köyden Kumlubel Mahallesi'ndeki ikametlerine gelen ailenin en küçük ferdi, 6 yaşındaki Miran Hüseyin Arslan içinde 5 tane çeyrek altın olan kutuyla oynadıktan sonra, camdan aşağıya attı. Kutunun belli bir süre sonra olmadığını fark eden Adem Arslan ve eşi çocuğundan "Dışarı attım" cevabı duydu. Camdan aşağıya baktıklarında kaldırım üzerinde olan kutuyu almak için büyük oğullarını yollayan aile, birikimlerinin kısa bir süre kaldırım üzerinden kaybolduğunu fark etti.

SOKAKTAN GEÇEN KADIN KADIN ALTIN DOLU KUTUYU ALIP GİTTİ
Durumu polise ihbar eden Arslan, güvenlik kameralarını incelediklerinde sokaktan geçen bir kadını altın dolu kutuyu aldığını ve oradan uzaklaştığını gördü. Kazandığı parayla araba almak için yaptığı yatırımla yakın zamanda ameliyat olacak bir akrabasına Arslan, yardım etmeye hazırlandığını belirtti. Altınları alan şahsa seslenen Arslan, birikimini geri getirmesini rica etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"ÇOCUK ALTIN DOLU KUTUYU, CAMDAN AŞAĞIYA ATIYOR"
Olay ilgili konuşan Adem Arslan, "Pazar günü saat 12.37'de biz kameradan fark ettik. Biz köyden yeni gelmiştik ve daha içerideki eşyalarımızı düzeltmemiştik. Altınlar dolapta kutunun içindeydi. Sonrasında hanım yatağın altına koymak isterken o fark etmeden çocuk nasıl aldıysa... Çocuktur sonuçta. Kutuyu elleriyle sallıyor, bantlı olduğu için açamıyor. Ardından, camdan aşağıya çöpe diye atıyor ama kutu yola düşüyor. Annesine bu durumu söylüyor. Hanım da kutu aşağıdadır diye diğer çocuğu aşağıya gönderiyor. Çocuk bakıyor, bulamıyor. Hanım da aşağıya iniyor, bulamıyor. Biz kameradan baktık. Kucağında kız çocuğu olan bir kadın var. Kızı yere indirip ayağıyla kutuyu tekmeliyor. Ses duyunca eline alıp kutuyu açıyor, içindeki altınları görünce çantasına atıp gidiyor. Başka bir kameradan da baktık, yüzü net şekilde gözüküyor. Kamera kayıtları polis ekipleri tarafından alındı, bize vermediler. Şimdi haber bekliyoruz. Gören veya duyan olursa Allah rızası için bize bilgi verirlerse seviniriz. Sonuçta biz kolay kolay kazanamıyoruz. İnşaatta çalışıyorum, işçiyim. Daha öncesinde fabrikada çalışıyordum. 5 tane çeyrek altınım vardı. Onu da bugüne dek zar zor kazandık. Belki araba veya başka bir şey alırız diye düşündük ama o da nasip olmadı, gitti" dedi.

"AMELİYAT OLACAK AKRABAMIN MASRAFLARINI KARŞILAYACAKTIM"
Altınlarını alan kişiye seslen Arslan şöyle devam etti;
"Alan kişi beni görüyorsa, duyuyorsa Allah rızası için geri getirsin çünkü bazı sıkıntılarımız var. Biz onu bozdurup ya araba alacaktık ya da o sıkıntılarımızı giderecektik. Zaten borçlarımız vardı. Benim çocuğumun canı sağ olsun. Şimdi de, Allah'tan çocuğum düşmedi de onlar düştü diyorum. Mal çalışılır, kazanılır ama gittikten sonra insanın canı da sıkılıyor. Alan kişi kendisi de biliyordur. İlla ki o da çalışıyor. Birinci derecede yakın bir akrabamın ciddi bir hastalığı var. Galiba cuma günü ameliyat olacak. Eğer babası o zamana kadar bir şeyler bulabilirse ben bu altınları bozdurup kendime araba alacaktım. Ola ki bulamasaydı, bozdurduklarımı onlara hediye olarak verecektim. Borç vermeyecektim çünkü sağlık her şeyden daha önemli."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kocaeli’de kargo gemisi karaya oturdu: 7 personel, helikopterle kurtarılıyor | Video 16:48
Kocaeli'de kargo gemisi karaya oturdu: 7 personel, helikopterle kurtarılıyor | Video 18.09.2025 | 11:01
Minik çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı, bulan kadın kayıplara karıştı | Video 04:17
Minik çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı, bulan kadın kayıplara karıştı | Video 18.09.2025 | 11:01
Kağıthane’de yumruklu kavga! Annesini ’Yürü eve’ diyerek uzaklaştırdı | Video 00:55
Kağıthane'de yumruklu kavga! Annesini 'Yürü eve' diyerek uzaklaştırdı | Video 18.09.2025 | 10:07
Trafikte tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darbettiler | Video 02:59
Trafikte tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darbettiler | Video 18.09.2025 | 10:06
Bolu’da tarihi konak yandı | Video 02:37
Bolu'da tarihi konak yandı | Video 18.09.2025 | 09:21
Bakan Yerlikaya: 51 DEAŞ şüphelisini yakaladık | Video 00:50
Bakan Yerlikaya: "51 DEAŞ şüphelisini yakaladık" | Video 18.09.2025 | 08:56
Bursa’da drift yapan araç ile motosiklet böyle çarpıştı | Video 01:33
Bursa’da drift yapan araç ile motosiklet böyle çarpıştı | Video 18.09.2025 | 08:56
İstanbul Maltepe’de kız öğrenciyi böyle darbettiler | Video 00:12
İstanbul Maltepe'de kız öğrenciyi böyle darbettiler | Video 17.09.2025 | 11:08
Kereste fabrikasındaki yangını soğutma çalışmaları havadan görüntülendi | Video 02:32
Kereste fabrikasındaki yangını soğutma çalışmaları havadan görüntülendi | Video 17.09.2025 | 10:58
Samsun’da sokak ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 01:31
Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 17.09.2025 | 10:57
Rahatlığıyla pes dedirten hırsız, saniyeler içerisinde motosikleti böyle çaldı | Video 00:44
Rahatlığıyla pes dedirten hırsız, saniyeler içerisinde motosikleti böyle çaldı | Video 17.09.2025 | 09:47
Bursa’da evden çıkan çöpler görenleri hayrete düşürdü | Video 01:18
Bursa'da evden çıkan çöpler görenleri hayrete düşürdü | Video 17.09.2025 | 09:47
Kaza sonrası olay yerinden kaçtığı düşünülen şoförün cansız bedeni aracın altından çıktı | Video 02:00
Kaza sonrası olay yerinden kaçtığı düşünülen şoförün cansız bedeni aracın altından çıktı | Video 17.09.2025 | 09:47
Freni patlayan çekici 6 araca çarparak durabildi | Video 01:23
Freni patlayan çekici 6 araca çarparak durabildi | Video 16.09.2025 | 15:27
Babaya tokat atan şahıs: Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor | Video 01:07
Babaya tokat atan şahıs: "Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" | Video 16.09.2025 | 15:27
Benzin koyduğu otomobil kayınca eliyle durdurmaya çalıştı | Video 01:17
Benzin koyduğu otomobil kayınca eliyle durdurmaya çalıştı | Video 16.09.2025 | 15:27
Safra kesesi ameliyatı, 23 yaşındaki Kevser’in sonu oldu | Video 03:17
Safra kesesi ameliyatı, 23 yaşındaki Kevser'in sonu oldu | Video 16.09.2025 | 13:37
Okul çıkışı zorbalığa uğrayan 12 yaşındaki çocuğa acımasız şiddet | Video 05:16
Okul çıkışı zorbalığa uğrayan 12 yaşındaki çocuğa acımasız şiddet | Video 16.09.2025 | 13:03
Zeytinburnu’nda yanan metrobüs söndürüldü | Video 01:44
Zeytinburnu'nda yanan metrobüs söndürüldü | Video 16.09.2025 | 12:50
Isparta’daki fuarda çekilen gayriahlaki görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı 00:44
Isparta'daki fuarda çekilen gayriahlaki görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı 16.09.2025 | 12:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY