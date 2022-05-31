Mısır tarlasında 477 kök Hint Keneviri ele geçirildi | Video

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Adana’da polis mısır tarlası içinde 477 kök Hint Keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Emniyete götürülen şüpheli O.G.'nin ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı. Tanımadığım bir kişiden aldığım tohumları ekip, Hint keneviri yetiştirdim" dediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.D. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.