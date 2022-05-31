Mısır tarlasında 477 kök Hint Keneviri ele geçirildi | Video

Adana’da polis mısır tarlası içinde 477 kök Hint Keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir mısır tarlasında uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından operasyon için harekete geçen ekipler, O.G.'nin (33) tarlasına baskın yaptı. Tarlada yapılan aramalarda mısırların arasına ekilmiş 477 kök Hint keneviri bulundu. Hint kenevirleri sökülürken, tarladaki O.G. ile S.D. (44), gözaltına alındı.Emniyete götürülen şüpheli O.G.'nin ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı. Tanımadığım bir kişiden aldığım tohumları ekip, Hint keneviri yetiştirdim" dediği öğrenildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.D. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.