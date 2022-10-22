Video Yaşam MLKP'li terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı
MLKP'li terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı

MLKP'li terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı

22.10.2022 | 15:04

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Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik saldırının faillerinden Cebrail Gündoğdu yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan'daki saldırının faillerinden MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar neticesinde, İzmir'de yakalandığını bildirdi.

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