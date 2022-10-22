MLKP'li terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı

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OTOMATİK OYNAT
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Meksika’da okul çevresinde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı | Video 21.10.2022 | 22:38
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Diyarbakır’da düzensiz göçmen organizatörü 17 şüpheli tutuklandı | Video 21.10.2022 | 15:53
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Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik saldırının faillerinden Cebrail Gündoğdu yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan'daki saldırının faillerinden MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar neticesinde, İzmir'de yakalandığını bildirdi.