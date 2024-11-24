Mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü | Video 24.11.2024 | 10:18 Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışması sonucu söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, gece saatlerinde Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi'ndeki mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İş yerinden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri , yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.