Mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü | Video
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi'ndeki mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İş yerinden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri , yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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