Mor Işık Çetesi! İstanbul’da yakalandılar | Video

İstanbul’da Mor Işık Cihazı’ndan geçecek profesyonellikte sahte pasaportlar hazırlayan ve “Göçmen Kaçakçılığı” yapan dört kişilik bir çete çökertildi.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; sahte pasaport, sahte vize ve sahte kimlikler hazırlayarak yabancı uyruklu kişileri yasa dışı yollarla Avrupa Ülkeleri'ne gönderen ve "Göçmen Kaçakçılığı" yapan bir çeteye operasyon düzenledi. Fatih İlçesi'nde düzenlenen baskınlarda; sosyal medya üzerinden faaliyetler yürüten çetenin üyesi yabancı uyruklu dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerinin sosyal medya üzerinden oluşturdukları bir grup aracılığıyla söz konusu kişilerle iletişime geçtikleri, istenilen ülkelere göre 200 ile 500 dolar arasında fiyatlara Mor Işık Cihazları'ndan geçebilecek derecede profesyonel bir şekilde sahte pasaport ve kimlikler hazırladıkları ve söz konusu sahte pasaport veya kimlikleri kargo yolu ile gönderdikleri tespit edildi.

4'Ü DE TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda farklı ülkelere ait 135 sahte pasaport, farklı ülkelere ait 27 çalıntı pasaport, farklı ülkelere ait "Kimlik Bilgisi Alanı Boş" olan 38 pasaport, 280'i boş 381 sahte kimlik kartı, 101 bin 130 adet pasaport yaprağı, dört bin 944 adet pasaport kapağı, 21 adet vize yaprağı, farklı ülke kurumlarına ait 67 adet giriş-çıkış mühürleri ve damgalar, sahte pasaport yapımında kullanılan 26 adet alüminyum baskı levhası ve üç boyutlu milimetrik lazer cihazları, Laminasyon Cihazı, Mor Işık Cihazı ve büyüteç ele geçirildi. Adreslerde ayrıca sahte pasaport yapımında kullanılan baskı makinesi, çeşitli kimyasal maddeler, Sahte Para Tespit Cihazı, çeşitli malzemeler, suçtan elde edildiği değerlendiren 13 bin 500 dolar, altı bin 50 euro ve 3 bin 870 lira nakit para da bulundu. Dört çete üyesi tutuklandı.