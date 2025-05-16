Video Yaşam Motorun üzerine yatarak ölümle dans eden sürücü, yanındaki 2 kişinin canını hiçe saydı | Video
Motorun üzerine yatarak ölümle dans eden sürücü, yanındaki 2 kişinin canını hiçe saydı | Video

Motorun üzerine yatarak ölümle dans eden sürücü, yanındaki 2 kişinin canını hiçe saydı | Video

16.05.2025 | 09:12

Hatay’da sepetli motosikletin üzerine yatarak yanındaki 2 kişinin canlarını hiçe sayan sürücünün o anları kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Hassa - Kırıkhan yolu üzerinde yaşandı. Çevre yolunda seyir halinde ilerleyen sepetli motosiklet sürücüsü, akrobatik hareketler yaparak trafikte kendi canını ve yanındaki 2 kişinin canını hiçe saydı. Motosikletin üzerine yatan sürücünün yolcu koltuğundaki tehlikeli akrobasisi cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İzleyenleri ürküten görüntüler hayrete düşürdü.

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