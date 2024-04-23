Motosiklet hırsızından ilginç savunma: "Bir tanıdığımın avukat masraflarını karşılamak için çaldım" | Video
Adana'da 3 ayda 5 motosiklet çalan zanlı, "Motosikletleri bir tanıdığımın avukat masraflarını karşılamak için çalıp, sattım" diyerek kendini savundu. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.
Motosikletini bulamayan Ömer Ö.'nün ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen Süleyman H.'nin, 3 ay içerisinde 5 motosiklet daha çaldığını tespit etti. Adresi belirlenen şüpheli, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada yakalandı. Emniyete götürülen Süleyman H. ifadesinde, "Motosikleti çaldıktan sonra bir şeyler yemek için lokantaya gittik. Masadan kalktıktan sonra motosikletin çalındığını gördük. Önceki motosikletleri de bir tanıdığımın avukat masraflarını karşılamak için çalıp, sattım" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı motosikletler bulunmazken, firari şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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