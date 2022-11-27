Motosiklet sürücüsü havada defalarca takla attı | Video

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Sarıyer Yeniköy’de süratli şekilde seyir halinde olan motosikletli, karşı yönden otomobille kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza kameralara yansırken, havada defalarca takla atan motosikletli ağır şekilde yaralandı.
MOTOSİKLETLİ HAVADA DEFALARCA TAKLA ATTI
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kara'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan gencin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Olayla ilgili emniyete götürülen otomobilin sürücüsü Orhan Özel ise ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.