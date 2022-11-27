Video Yaşam Motosiklet sürücüsü havada defalarca takla attı | Video
Motosiklet sürücüsü havada defalarca takla attı | Video

Motosiklet sürücüsü havada defalarca takla attı | Video

27.11.2022 | 11:53

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Sarıyer Yeniköy’de süratli şekilde seyir halinde olan motosikletli, karşı yönden otomobille kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza kameralara yansırken, havada defalarca takla atan motosikletli ağır şekilde yaralandı.

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Kaza, geçtiğimiz 5 Kasım Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü Orhan Özel, 34 EVU 586 plakalı otomobiliyle Tarabya istikametine doğru seyretmeye başladı. O esnada 34 ENF 929 plakalı motosikletiyle süratli şekilde seyreden Yavuz Kara, karşı yönden gelen Özel idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu havalanarak defalarca takla atan motosikletli Kara, yere savrularak ağır şekilde yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

MOTOSİKLETLİ HAVADA DEFALARCA TAKLA ATTI
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kara'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan gencin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Olayla ilgili emniyete götürülen otomobilin sürücüsü Orhan Özel ise ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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