Video Yaşam Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine böyle kurşun yağdırdı! 2 şüpheli tutuklandı | Video
Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine böyle kurşun yağdırdı! 2 şüpheli tutuklandı | Video

Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine böyle kurşun yağdırdı! 2 şüpheli tutuklandı | Video

01.02.2025 | 14:03

Bursa'da, arkadaşının kullandığı motosikletin arkasından husumetli olduğu büfeciye ateş açan ve güvelik kameralarına yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. O anlar kameraya yansıdı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Ramazan Aslan, kaporta ustası olarak çalıştığı arkadaşı Muhammet Faruk Arifoğlu ile husumetlisi olduğu Soner Y.'nin işlettiği büfeye geldi. Motosikletle seyir halindeyken silaha sarılan Aslan, Soner Y.'ye ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Soner Y., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, şüpheliler polis ekiplerince çok geçmeden yakalandı.

Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, emniyete götürülen 2 saldırgan buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçu kabul eden saldırganlar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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