Video Yaşam Motosikletli saldırgan araçtan inen adama kurşun yağdırdı | Video
Motosikletli saldırgan araçtan inen adama kurşun yağdırdı | Video

Motosikletli saldırgan araçtan inen adama kurşun yağdırdı | Video

26.05.2025 | 11:07

Ümraniye’de park ettiği otomobilden inen Ferhat B. (41), motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ferhat B. silahlı saldırıda topuğundan vurulup yere yığıldı. Yere düştükten sonra kalkan adam güçlükle kaldırıma otururken, o sırada sokakta bulunan 2 kişi ise panikle yere yattı. Ümraniye Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan ve toplamda 19 suç kaydı bulunan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken Ferhat B.’nin, şüphelilerin husumetlilerini sakladığı için saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

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Olay, 16 Nisan Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Armağanevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde aracıyla marketin önüne park eden Ferhat B. kaldırımda yürümeye başladı. Kısa bir süre sonra motosikletle caddede ilerleyen 2 saldırgandan biri silahla Ferhat B.'ye 6 el ateş açtı. Saldırıda topuğundan vurulan Ferhat B. yere yığılırken, bir süre sonra yerden kalkıp güçlükle başka bir yere geçti. Saldırganlar olay yerinden motosikletle kaçarken, çevredeki 2 vatandaş ise saldırı sırasında panikle yere yattı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÜMRANİYE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Saldırıda yaralanan Ferhat B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çalışma başlatan Ümraniye Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda saldırganların Doğukan D. (24) ve Mehmet Meki K. (22) olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda 2 şüpheli olaydan 3 gün sonra yakalandı.

SALDIRGANLARIN HUSUMETLİLERİNİ SAKLADIĞI İÇİN VURULMUŞ
Gözaltına alınan 2 şüphelinin poliste toplamda 19 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadeleri alınan 2 şüpheli adli işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Poliste 5 suç kaydı bulunan Ferhat B.'nin, saldırganların husumetli olduğu kişilerin saklanmasına yardımcı olduğu için saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

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