Müge Anlı canlı yayın izle: 11 Ocak 2021 Pazartesi atv izle! Vahşi kadın cinayetinde şok gözaltılar | Video

atv'nin gündem belirleyen rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Ocak 2021 Pazartesi canlı yayınında; 34 yaşındaki Zeynep Güngör cinayeti ile ilgili son dakika haberleri!

MÜGE ANLI 11 OCAK 2021 PAZARTESİ CANLI YAYIN ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN