Video Yaşam Müge Anlı canlı yayın izle: 11 Ocak 2021 Pazartesi atv izle! Vahşi kadın cinayetinde şok gözaltılar | Video

Müge Anlı canlı yayın izle: 11 Ocak 2021 Pazartesi atv izle! Vahşi kadın cinayetinde şok gözaltılar | Video

Müge Anlı canlı yayın izle: 11 Ocak 2021 Pazartesi atv izle! Vahşi kadın cinayetinde şok gözaltılar | Video
11.01.2021 | 10:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ekmek kasasıyla vurgun yapmışlardı. Polis tek tek yakaladı | Video 03:41
Ekmek kasasıyla vurgun yapmışlardı. Polis tek tek yakaladı | Video 11.01.2021 | 11:15
TEM otoyolunda hatalı sollama faciaya neden oluyordu | Video 00:52
TEM otoyolunda hatalı sollama faciaya neden oluyordu | Video 11.01.2021 | 10:59
Pişkin hırsız market çalışanın elini ısırdı | Video 01:02
Pişkin hırsız market çalışanın elini ısırdı | Video 11.01.2021 | 10:59
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 yılının ilk toplantısında sokağa çıkma kısıtlaması ve yasaklar kalkacak mı? | Video 01:33
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 yılının ilk toplantısında sokağa çıkma kısıtlaması ve yasaklar kalkacak mı? | Video 11.01.2021 | 10:59
Kız arkadaşını tekmeleyerek bayıltana kadar böyle dövdü | Video 03:35
Kız arkadaşını tekmeleyerek bayıltana kadar böyle dövdü | Video 11.01.2021 | 10:30
Koronavirüse yakalanan Okan Karacan durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı! 'Dualarınızı eksik etmeyin' | Video 00:13
Koronavirüse yakalanan Okan Karacan durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı! 'Dualarınızı eksik etmeyin' | Video 11.01.2021 | 09:53
Çin'de Sinovac tarafından üretilen koronavirüs aşıları kamyonlara yüklenmeye başladı | Video 00:38
Çin'de Sinovac tarafından üretilen koronavirüs aşıları kamyonlara yüklenmeye başladı | Video 11.01.2021 | 10:34
Müge Anlı canlı yayın izle: 11 Ocak 2021 Pazartesi atv izle! Vahşi kadın cinayetinde şok gözaltılar | Video 10:37
Müge Anlı canlı yayın izle: 11 Ocak 2021 Pazartesi atv izle! Vahşi kadın cinayetinde şok gözaltılar | Video 11.01.2021 | 10:20
Köye inen kurt sürüsü 2 köpeği böyle telef etti | Video 01:44
Köye inen kurt sürüsü 2 köpeği böyle telef etti | Video 11.01.2021 | 09:50
İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada | Video 02:48
İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada | Video 11.01.2021 | 09:59
Çorum'da kuraklığın boyutunu gösteren ürkütücü görüntüler | Video 07:59
Çorum'da kuraklığın boyutunu gösteren ürkütücü görüntüler | Video 11.01.2021 | 09:45
İstanbul'da sokak ortasında bayıltana kadar dövdüğü kadını sırtlayarak böyle götürdü | Video 03:35
İstanbul'da sokak ortasında bayıltana kadar dövdüğü kadını sırtlayarak böyle götürdü | Video 11.01.2021 | 09:59
İstanbul Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kere bayıltana kadar dövdü! Dehşet anları kamerada | Video 04:30
İstanbul Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kere bayıltana kadar dövdü! Dehşet anları kamerada | Video 11.01.2021 | 09:49
Ardahan'da köye inen kurt sürüsünün 2 köpeği parçalayarak öldürdüğü anlar kamerada | Video 01:44
Ardahan'da köye inen kurt sürüsünün 2 köpeği parçalayarak öldürdüğü anlar kamerada | Video 11.01.2021 | 09:45
Son dakika! Sultangazi'de bir binanın balkonu çöktü | Video 00:44
Son dakika! Sultangazi'de bir binanın balkonu çöktü | Video 11.01.2021 | 09:36
İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı | Video 01:41
İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı | Video 11.01.2021 | 09:26
SON DAKİKA! Aleyna Çakır'ın ölümü olayı şüphelisi Ümit Can Uygun Ankara'da gözaltına alındı | Video 01:27
SON DAKİKA! Aleyna Çakır'ın ölümü olayı şüphelisi Ümit Can Uygun Ankara'da gözaltına alındı | Video 11.01.2021 | 09:30
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada panik! Ekipler tarafından boşaltıldı | Video 00:44
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada panik! Ekipler tarafından boşaltıldı | Video 11.01.2021 | 09:20
Yaşlı adam Ankara’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem anında yaşadıklarını anlattı | Video 04:05
Yaşlı adam Ankara’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem anında yaşadıklarını anlattı | Video 11.01.2021 | 09:09
İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu | Video 07:19
İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu | Video 11.01.2021 | 08:56

atv'nin gündem belirleyen rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Ocak 2021 Pazartesi canlı yayınında; 34 yaşındaki Zeynep Güngör cinayeti ile ilgili son dakika haberleri!

VİDEO DEVAM EDİYOR
MÜGE ANLI 11 OCAK 2021 PAZARTESİ CANLI YAYIN ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA