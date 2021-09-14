Müge Anlı canlı yayın izle: 14 Eylül 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'dan çifte cinayet olayında flaş cenaze namazı sorusu
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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'da internetten tanıştığı kadının önce parasını çalan adan kamerada 14.09.2021 | 11:10
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Antalya Kemer’de korkutan hortum cep telefonu kamerasında 14.09.2021 | 11:10
01:48
Düzce'de zincirleme kazada yol tıkanınca 3 araç daha birbirine girdi 14.09.2021 | 11:10
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İstanbul Bahçelievler'de fabrika yangını! 14.09.2021 | 09:23
03:37
SON DAKİKA: İstanbul trafiğinden CANLI YAYIN (14 Eylül 2021 Salı) 14.09.2021 | 09:22
02:16
İstanbul Bahçelievler'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı 14.09.2021 | 09:15
02:24
Konya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 14.09.2021 | 09:05
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Gaziantep'te trafikte korku dolu anlar! Ters yönde giden TIR kamerada... 14.09.2021 | 09:05
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Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı: 3 yaralı | Video 14.09.2021 | 01:10
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Kafasını bisküvi ambalajına sıkıştıran kirpiyi vatandaş kurtardı | Video 13.09.2021 | 19:54
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Vogue Türkiye ile Nemrut Dağı’nda yeni başlangıçlara… | Video 13.09.2021 | 17:38
01:35
Son dakika: Yenibosna'da fabrika yangını | Video 13.09.2021 | 17:38
05:45
Aşı olmadı, virüse yakalanınca böyle seslendi: "Çok pişmanım çok" | Video 13.09.2021 | 15:50
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Antalya'da ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu | Video 13.09.2021 | 15:50
00:57
Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki genç, metrelerce havaya uçtu | Video 13.09.2021 | 15:13
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Samsun'da otomobilin yayaya çarpıp fırlattığı feci kaza kamerada | Video 13.09.2021 | 15:00
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Bozkır’ın yaylaları Karadeniz’i aratmıyor | Video 13.09.2021 | 14:05
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Eylül 2021 Salı canlı yayınında; Özkan Çifti cinayetinden son dakika haberleri!
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