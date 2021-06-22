Video Yaşam Müge Anlı canlı yayın izle: 22 Haziran 2021 Salı atv izle! Vahşi cinayette Müge Anlı'yı çileden çıkartan açıklamalar

Müge Anlı canlı yayın izle: 22 Haziran 2021 Salı atv izle! Vahşi cinayette Müge Anlı'yı çileden çıkartan açıklamalar

Müge Anlı canlı yayın izle: 22 Haziran 2021 Salı atv izle! Vahşi cinayette Müge Anlı'yı çileden çıkartan açıklamalar
22.06.2021 | 10:52

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Haziran 2021 Salı canlı yayınında; Büyükşen çifti cinayeti olayından son dakika haberleri! Büyükşen çifti cinayetinin tanığının canlı yayındaki açıklamalarına Müge Anlı'dan tepki...

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MÜGE ANLI 22 HAZİRAN 2021 SALI CANLI YAYIN ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert, tüm yapımları geride bıraktı. Program, Tüm Kişiler kategorisinde %5,51 reyting ve %38,32 izlenme payı alarak birinci oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü yayınında, Konya'da katledilen karı kocanın katili aradan geçen 2,5 yıla rağmen bulunamayınca yakınları Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Çiftin çocukları ve ailesi yıllardır "Necla-Metin Büyükşen çiftinin katili kim?" sorusuna yanıt arıyor. Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısı her yerde aranıyor. İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olaydan sonra alınan örnekler, cinayet anının tek tanığı olan "Büşra Büyükşen" 'in Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları, ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, kısacası Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor. Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi. Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba gelinlerine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.

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