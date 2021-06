Müge Anlı canlı yayın izle: 23 Haziran 2021 Çarşamba atv izle! Vahşi cinayette Müge Anlı'yı isyan ettiren ifade

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Necla Büyükşen - Metin Büyükşen çifti cinayetinden son dakika haberleri! Müge Anlı, çifte cinayetin tanığı Büşra'nın verdiği ifadenin hangi noktalarına isyan etti? Müge Anlı, dehşet gecesinde yaşananlarla ilgili ilgili karanlıkta kalan detayları araştırmaya devam ediyor...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü (22 Haziran) yayınında, Konya'da katledilen karı kocanın katili aradan geçen 2,5 yıla rağmen bulunamayınca yakınları Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Çiftin çocukları ve ailesi yıllardır "Necla-Metin Büyükşen çiftinin katili kim?" sorusuna yanıt arıyor. Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısı her yerde aranıyor. İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olaydan sonra alınan örnekler, cinayet anının tek tanığı olan "Büşra Büyükşen" 'in Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları, ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, kısacası Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor. Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi. Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba gelinlerine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.