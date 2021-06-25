Müge Anlı'da son dakika! Katil stüdyoda mı? Türkiye'nin konuştuğu Dr. Osman Büyükşen olayında canlı yayında şok tanık ifadesi..
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin konuştuğu Dr. Osman Büyükşen olayında canlı yayında flaş tanık ifadesi! Necla - Metin Büyükşen çiftinin vahşice katledildiği olay yerine gelen Jandarma'dan canlı ayaında flaş ifadeler...
Müge Anlı'da son dakika şok ifade! Dr. Osman Büyükşen olayında katil stüdyoda mı? "Annenle babanı öldürmek için..." Müge Anlı'dan çağrı