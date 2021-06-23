Video Yaşam SON DAKİKA: Türkiye Müge Anlı canlı yayınına kilitlendi! Necla - Metin Büyükşen cinayeti itirafı canlı yayında...

SON DAKİKA: Türkiye Müge Anlı canlı yayınına kilitlendi! Necla - Metin Büyükşen cinayeti itirafı canlı yayında...

SON DAKİKA: Türkiye Müge Anlı canlı yayınına kilitlendi! Necla - Metin Büyükşen cinayeti itirafı canlı yayında...
23.06.2021 | 10:42

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SON DAKİKA: Türkiye Müge Anlı canlı yayınına kilitlendi! Necla - Metin Büyükşen cinayeti itirafı canlı yayında... 17:24
SON DAKİKA: Türkiye Müge Anlı canlı yayınına kilitlendi! Necla - Metin Büyükşen cinayeti itirafı canlı yayında... 23.06.2021 | 10:42
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; Necla Büyükşen - Metin Büyükşen çifti cinayetinde son dakika! Cinayet itirafı Müge Anlı canlı yayınında gelecek mi? Müge Anlı, Necla - Metin Büyükşen cinayetinin faili katili ortaya çıkarmak ifadedeki çelişkilere dikkat böyle çekti...

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