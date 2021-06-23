SON DAKİKA: Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Türkiye bu olayı konuşuyor... Canlı yayında çılgına çeviren vahşi cinayet ifadesi

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MÜGE ANLI CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

"Benim alnım açık, Büşra kendisine baksın"

Betül Hanım elin erkekleri ile gezenin kendisi olmadığını, kimsenin kendisi hakkında namus iftirası atamayacağını, komşulara da sorulabileceğini dile getirdi. Büşra Hanım kendisinin yanlış anlaşıldığını ifade edince Betül Hanım gayet açık konuşulduğunu belirtti ve eğer kayınpederi kendi ailesinden rahatsız olsaydı söyleyeceğini ifade etti. Müge Anlı da çocuklu bir kadına bu söylenebiliyorsa bir şey biliniyor olmasına dikkat çekti. Büşra Hanım, kendisini yanlış ifade ettiğini, önceden sadece bir ilişkisi olduğunu, diğerleri ile kısa konuşmalar yaptığını söyledi. Betül Hanım ise şimdiki erkeklerin öyle düşünmeyeceğini, belki de Büşra Hanım'a takık birisi olabileceğini vurguladı.