Video Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Türkiye bu olayı konuşuyor... Canlı yayında çılgına çeviren vahşi cinayet ifadesi

SON DAKİKA: Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Türkiye bu olayı konuşuyor... Canlı yayında çılgına çeviren vahşi cinayet ifadesi

SON DAKİKA: Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Türkiye bu olayı konuşuyor... Canlı yayında çılgına çeviren vahşi cinayet ifadesi
23.06.2021 | 12:25

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Necla - Metin Büyükşen cinayeti olayında Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğan açıklama! Müge Anlı canlı yayınında; vahşi bir cinayete kurban giden Necla - Metin Büyükşen çiftinin oğlunun açıklamaları stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu...

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Müge Anlı 23 Haziran 2021 Çarşamba Tamamı tek Parça izle! Vahşi cinayette Müge Anlı'yı isyan ettiren ifade
SON DAKİKA: Türkiye Müge Anlı canlı yayınına kilitlendi! Necla - Metin Büyükşen cinayeti itirafı canlı yayında...

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

"Benim alnım açık, Büşra kendisine baksın"

Betül Hanım elin erkekleri ile gezenin kendisi olmadığını, kimsenin kendisi hakkında namus iftirası atamayacağını, komşulara da sorulabileceğini dile getirdi. Büşra Hanım kendisinin yanlış anlaşıldığını ifade edince Betül Hanım gayet açık konuşulduğunu belirtti ve eğer kayınpederi kendi ailesinden rahatsız olsaydı söyleyeceğini ifade etti. Müge Anlı da çocuklu bir kadına bu söylenebiliyorsa bir şey biliniyor olmasına dikkat çekti. Büşra Hanım, kendisini yanlış ifade ettiğini, önceden sadece bir ilişkisi olduğunu, diğerleri ile kısa konuşmalar yaptığını söyledi. Betül Hanım ise şimdiki erkeklerin öyle düşünmeyeceğini, belki de Büşra Hanım'a takık birisi olabileceğini vurguladı.

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