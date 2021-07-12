Müge Anlı'daki Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika! Dr. Osman Büyükşen'den flaş sosyal medya Twitter paylaşımı...

Son dakika haberleri... atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen esraregiz Dr. Osman Büyükşen olayı ve çifte cinayet vakasında flşa gelişme! Dr. Osman Büyükşen, Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen kardeşlerin anne ve babasının korkunç bir cinayet gkurban gittiği olayda çok konuşulacak sosoyal meday Twitter paylaşımı! İşte Müge Anlı'da Türkiye'nin tanıdığı Dr. Osman Büyükşen'in sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı o çağrı...