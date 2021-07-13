Müge Anlı'daki Osman Büyükşen olayında son dakika cinayet gözaltısı! | CANLI YAYIN | 24 kişi...

Son dakika haberleri... Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Dr. Osman Büyükşen olayı ve çifte cinayette son dakika gelişmesi! Müge Anlı'da gündeme gelen Dr. Osman Büyükşen olayında; aralarında Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen'in de olduğu gözaltı sayısı 24 oldu. Çifte cinayet dehşetinin yaşandığı köyden canlı yayınla son durum...