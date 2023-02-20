Müge Anlı devreye girdi! Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, aranıyor | Video

Teknik Direktör Fevzi Layic, Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'u aradıklarını belirtti ve yardım istedi. Volkan Demirel de önceki gün "Binasındaki enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesine rağmen Taner Savut'tan henüz haber alınamadı. Taner Savut'un çevre illerdeki hastanelerde olma ihtimaline karşı fotoğrafının mümkün olduğu kadar paylaşılmasını sağlayalım lütfen" paylaşımı yapmıştı.